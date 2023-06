Kleine taxibedrijven willen goede standplaats en aanpak snorders

Nacompetitie tweede/derde klasse Ondanks uitblinken­de doelman, degradeert Gastel naar derde klasse: ‘We verloren elk duel’

Een knotsgekke nacompetitiewedstrijd tussen Nieuwkuijk en SC Gastel kende een dramatisch einde in de 118de minuut. Rhinaldo Rockx had de winnende op zijn schoen, vijftien seconden later waren de gasten gedegradeerd.