Klacht tegen raadslid om doorsturen e-mail niet behandeld, wel extra trainingen voor gemeenteraad

ROOSENDAAL - De klacht van Bewonerscomité Kalsdonk over raadslid Marco Schillemans (Roosendaalse Lijst) wordt definitief niet in behandeling genomen door de gemeenteraad.

Dat is wettelijk namelijk helemaal niet mogelijk, meldt de raad in een gezamenlijke verklaring. Wel hebben alle raadsleden extra trainingen gekregen naar aanleiding van de klacht.

Volgens het bewonerscomité speelde Schillemans in het dossier van de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg vertrouwelijke informatie door aan de vertegenwoordiger van de supermarkt. Schillemans gaf dat eerder toe aan deze krant: ,,Het was een mailtje dat was gericht aan alle raadsleden. Om na te gaan of alles klopte wat daar in stond heb ik het doorgestuurd. Achteraf gezien had ik het eerst moeten vragen.”

Niet ontvankelijk

Het bewonerscomité trok hierom de integriteit van Schillemans in twijfel en diende een officiële klacht tegen hem in. Die kan en mag de gemeenteraad alleen niet in behandeling nemen, waarschuwde burgemeester Han van Midden in maart al.

Het klachtrecht gaat namelijk alleen over bestuursorganen en mensen die onder verantwoordelijkheid van bestuursorganen werken. Een raadslid is geen van beide. Van Midden stelde daarom voor het comité niet ontvankelijk te verklaren.

Wel serieus genomen

De gemeenteraad zou eind maart al over dat voorstel praten, maar dat werd uitgesteld. Het onderwerp paste volgens Van Midden niet in de sfeer van de vergadering, waarin feestelijk afscheid werd genomen van raadsleden die na de verkiezingen niet meer terugkeerden.

Donderdag hamerde de raad het voorstel alsnog af, waardoor de klacht tegen Schillemans definitief niet wordt behandeld. Wel is de klacht serieus genomen, laat griffier Esther van der Mark weten. In het introductieprogramma voor de nieuwe gemeenteraad, is specifiek vanwege deze kwestie extra aandacht besteed aan goede omgang met de AVG en informatiebeveiliging.