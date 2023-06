Kim (23) - van ‘beste reizigers’ - is de beste treinomroeper van het land

Ewald en Eric houden 17.000 bomen in Halderber­ge gezond: ‘Wij zien een boom opgroeien’

OUDENBOSCH/OUD GASTEL - De ene dag gaan ze op zoek naar ‘plakoksels’ of rupsen, de volgende dag nemen ze hun kettingzaag mee de lucht in voor een rigoureuze snoeisessie. Boomverzorgers Eric Oomen en Ewald Koning houden 17.000 bomen in de gemeente Halderberge gezond.