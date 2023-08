Kermis Sint Willebrord rustig maar gezellig, ‘maar van gezelligheid kun je niet eten’



SINT WILLEBRORD - De kermis in Sint Willebrord bleef dit weekend rustig. Zo rustig dat de botswagentjes met regelmaat helemaal stilstaan. De exploitant van de familieachtbaan weet daarom al dat hij niet terugkomt, voor hem was een plekje op de kermis in Sint Willebrord de eenmalig. Hoe gezellig hij de mensen hier ook vindt.