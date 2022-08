Kermis Oud Gastel naar najaar verplaatst: ‘Dan een gevarieerde kermis neerzetten’

OUD GASTEL - De kermis in Oud Gastel is dit jaar verplaatst van komend weekend naar 7 tot en met 10 oktober. Het blijkt lastig om midden in de bouwvak een leuke kermis neer te zetten.

Dit evenement in Oud Gastel valt al jaren midden in de zomervakantie en ervaring leert dat dat niet heel goed werkt. Er zijn dan namelijk veel mensen op vakantie en dat doet de bezoekersaantallen geen goed. Tegelijkertijd is er in deze periode heel veel vraag naar kermisattracties. ,,Er is momenteel meer vraag dan aanbod”, legt kermisexploitant Paul van de Zande uit. ,,Doordat we het nu verplaatsen naar oktober, kunnen we straks een mooie kermis voor Oud Gastel neerzetten.”

Als de kermis dit weekend was doorgegaan, zouden er drie tot vier attracties staan. ,,Je wil niet dat bezoekers teleurgesteld worden”, legt Van de Zande uit. ,,In het najaar is het ons doel om een gevarieerde kermis neer te zetten voor jong en oud.” Als de kermis groter is en minder mensen op vakantie zijn, verwachten de kermisexploitanten bovendien wat meer omzet te kunnen draaien.

Buiten de bouwvak

Het is een voornemen om de festiviteiten ook in de toekomst buiten de bouwvak te plannen. De gemeente staat achter dat plan. Nu is gekozen voor een weekend in het najaar, maar dat wil niet zeggen dat de kermis volgend jaar ook in oktober gaat plaatsvinden. ,,We moeten uitproberen wat hier het beste werkt.”

Daarvoor is het wel belangrijk dat de inwoners dit jaar naar de kermis komen. Van de Zande: ,,Het is nu aan de bewoners van Oud Gastel om te laten zien hoe belangrijk ze de kermis vinden. Als er veel animo is, dan komen we graag terug.”