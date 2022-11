Kermis en evenementen zorgen ervoor dat het goed blijft toeven in Roosendaal

Maar ook de beschikbaarheid van (voortgezet) onderwijs en van sportvoorzieningen zorgen ervoor dat de inwoner van de gemeente in het algemeen tevreden is.

Nieuwe gemeenteraad

Dat blijkt uit de Bewonersenquête, die de gemeente Roosendaal in 2021 heeft gehouden. Dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden. De resultaten over 2021 waren al eerder bekend, maar omdat in maart een nieuwe gemeenteraad aantrad, is even gewacht met het naar buiten brengen van de uitkomsten. Er zijn 8500 vragenlijsten uitgezet en daarvan zijn er ruim 2700 ingevuld. Ook in 2019 was de respons 32 procent.

De kermis in Roosendaal.

De voorzieningen in de gemeente scoren goed. Naast de kermis en andere evenementen is de Roosendaler blij met de weekmarkt op maandag, de culturele voorzieningen en de uitgaansmogelijkheden. Alle onderdelen scoren een 7,3 of hoger. Twee jaar geleden lagen de cijfers op hetzelfde niveau. Minder goed gaat het met parkeergelegenheid en met activiteiten voor ouderen. De voorzieningen en activiteiten voor jongeren halen een krappe voldoende met 5,5.

Achteruit in plaats van vooruit

In het hoofdstuk over wonen is de lezen dat 69 procent van de ondervraagden de eigen woonomgeving prettig vindt. Ook in 2019 zagen maar weinig Roosendalers redenen om te verhuizen omdat de buurt ze tegen staat. Het gekke is daarentegen dat veel respondenten vinden dat de buurt achteruit gaat in plaats van dat vooruitgang wordt geboekt. Ook op de langere termijn verwacht 27 procent dat het minder wordt in de eigen wijk, terwijl 9 procent de ontwikkelingen positief inschat.

Bewonersenquête Roosendaal 2021.

Kritische noten

Toch kraken de ondervraagden ook enkele kritische noten over de eigen woonomgeving. Zo krijgt het onderhoud van openbaar groen en verhardingen (bestrating) nog geen 6 en klagen veel mensen over de vervuiling. Met name over zwerfvuil, verkeerd geplaatst vuilnis, hondenpoep en dergelijke nemen de klachten sinds 2015 alleen maar toe.

Of mensen zich veilig voelen in Roosendaal? Daarop antwoordt 42 procent zich wel eens onveilig te voelen in de gemeente en 31 procent ervaart gevoelens van onveiligheid in de eigen buurt. En als gevraagd wordt een rapportcijfer te geven aan het gevoel van veiligheid dan krijgt de gemeente een 6,7 en de eigen buurt een 6,8.

En nu?

Wat gaat de gemeente met de uitkomsten van de enquête doen? Daarop antwoordt het college van burgemeester en wethouders: ‘De Bewonersenquête wordt gebruikt als basis voor het ontwikkelen, monitoren en waar nodig bijsturen van beleid.’

Bewonersenquête Roosendaal 2021.