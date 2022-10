Kasteel Wouw genomineerd voor landelijke archeologieprijs

Menno Nefs nieuwe fractielei­der VVD Roosendaal

ROOSENDAAL - Menno Nefs (24) is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Roosendaal. Nefs neemt het stokje over van Sanneke Vermeulen (30), die afgelopen donderdag is benoemd tot vervanger van de zieke wethouder Kees Verstraten.

4 oktober