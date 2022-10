Kan Roosendaal zomaar de spaarpotjes aanbreken? PvdA heeft twijfels en wil deskundige inschakelen

Cloetta is voorzich­tig over toekomsti­ge locatie in Roosendaal voor snoepfa­briek: ‘Niets ligt vast’

ROOSENDAAL - Waar twee wethouders jubelen om het behoud van Cloetta binnen Roosendaal, is de snoepproducent nog voorzichtig. ,,De Meeten II is een serieuze optie, maar de plannen zijn in een heel pril stadium”, zegt woordvoerder Debby Tjon-Sien-Fat van Cloetta.

15 oktober