Kampioen Kees Koenen ploegt voort, op naar zijn tiende titel: ‘De beginvoor is mijn specialiteit’

Speeltuin Vrouwenhof krijgt ‘spectacu­lai­re waterbaan’

ROOSENDAAL - Balanceren op rotsblokken boven het water. Over een hangbrug klauteren. Met je blote voeten verkoeling zoeken in het water. Speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal krijgt een heuse waterbaan met diverse speeltoestellen.

2 november