Jury Cultuurprijs waardeert verbinding met de jeugd

Na zijn inleiding waarin winnaar Aad Meijer van de Wim Schützprijs als eregast werd verwelkomd, vroeg Chabot als bij toeval juist de winnaar als eerste op het toneel. Het interview werd door de Jongens van de Band ingeleid met een vertolking van het bekende What a wonderful World. Bestuurslid en artistiek leider Ton van de Geijn verklaarde voor dit nummer gekozen te hebben omdat het een lied van verbinding en hoop is: ,,Ik heb in een bewerking aan dit nummer een donkere ondertoon gegeven om de moeilijke coronatijd weer te geven. Maar daarna klinkt het toch weer open omdat er altijd hoop is. Eigenlijk is deze bewerking nu ook helemaal actueel!’’