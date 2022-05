Joop wil zijn vriend en zanger Jack Jersey graag eren, maar krijgt geen toestemming

Automobi­lis­te botst tegen lantaarn­paal in Roosendaal, bestuur­ster had mogelijk alcohol op

ROOSENDAAL - Een 34-jarige automobiliste uit Veenendaal is zaterdagnacht bij een rotonde op de Boulevard in Roosendaal gewond geraakt. Haar auto botste met een lantaarnpaal. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie had ze mogelijk alcohol op.

