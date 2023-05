Jongen (17) beroofd van kleren in buitengebied Kruisland, politie zoekt drie of vier mannen

Vrouwenvoetbal Na onver­wachts competitie­slot nemen de vrouwen van Schijf de eerste horde in de nacompeti­tie

Na een bizarre ontknoping in de competitie werden de vrouwen van Schijf veroordeeld tot de nacompetitie. De eerste horde in het seizoenstoetje is genomen door de rood-gelen. Hillegom VR1 werd na verlenging met 2-1 verslagen.