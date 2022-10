Jonge vrouw gewelddadig verkracht in woning Roosendaal. Dader veroordeeld tot 24 maanden cel

Een 28-jarige man die zijn ex-vriendin in Roosendaal op gewelddadige wijze heeft verkracht, moet daarvoor 24 maanden de cel in. De rechtbank ziet voldoende aanvullend bewijs bij de aangifte van de jonge vrouw.

De verklaring van het 23-jarige slachtoffer is volgens de rechters in Breda gedetailleerd en uitgebreid. ,,Op grond van het dossier is er geen enkele reden te twijfelen aan haar verhaal.”

Het meisje werd met haar hoofd tegen een muur geslagen, bij haar keel gegrepen en aan haar haren naar de slaapkamer in de woning van de verdachte gesleurd.

Buren

De bewijsvoering is in zedenzaken vaak lastig omdat er maar twee partijen zijn, die tegenovergesteld verklaren. De verdachte en het slachtoffer. Ook in deze zaak zei de verdachte tijdens de zitting twee weken geleden geen herinneringen te hebben aan wat er gebeurd zou zijn.

Aanvankelijk beweerde hij dat de vrouw helemaal niet bij hem in huis was geweest. Later kwam hij daar op terug. Maar hij blijft erbij dat er geen seksuele handelingen hebben plaatsgehad. Volgens hem heeft het slachtoffer het verhaal verzonnen, omdat ze niet kon verkroppen dat hun relatie op de klippen was gelopen. De rechtbank noemt zijn kennelijk selectieve geheugen ,,erg bevreemdend.”

Steunbewijs

De rechters zien voldoende steunbewijs in de verklaringen van een buurvrouw en een buurman van de verdachte. Zij hebben in die vroege ochtenduren allerlei verontrustende geluiden gehoord. En het slachtoffer heeft onmiddellijk na het voorval tegen de buurvrouw haar hart gelucht. Ze vertelde hevig aangedaan wat er allemaal was gebeurd.

Het meisje ging op 26 mei 2020, rond 04:00 uur, naar de woning van de man. Hun relatie was al uit, maar zij zegt dat ze zich geroepen voelde te komen na een alarmerend telefoontje van hem.

Eenmaal binnen werd ze, volgens haar aangifte, bij haar keel gegrepen en hardhandig tegen de muur geslagen. Ze probeerde naar de voordeur te kruipen. Maar ze werd aan haar haren naar de slaapkamer gesleurd. Daar verkrachtte hij haar.

De buurvrouw hoorde geluiden ,,die erop leken alsof er iemand werd gewurgd.” Daarom ging ze ook naar de woning om poolshoogte te nemen.

Bang

Er was 42 maanden onvoorwaardelijk geëist. Op het strafblad van de verdachte staan al een geseponeerde zedenzaak en een veroordeling wegens mishandeling van een andere ex-vriendin. De rechtbank vindt dat strafverzwarend. Maar houdt ook rekening met het verloop van tijd voordat het tot een strafzitting is gekomen.

Het slachtoffer is nog steeds erg bang voor haar ex-vriend. Ze durfde niet naar de zitting te komen uit angst voor een confrontatie met hem.