Jonge mantelzorgers vinden in Roosendaal steun bij elkaar

Ondersteuning op maat

Van 1 tot 7 juni is het Week van de Jonge Mantelzorger. Er is dan aandacht voor jongeren die voor een familielid zorgen. Mantelzorg Roosendaal is er voor alle inwoners van gemeente Roosendaal die mantelzorg verlenen. Zij krijgen ondersteuning op maat, advies en praktische tips. Ook worden mantelzorgers met elkaar in contact gebracht, zodat ze ervaringen kunnen delen.

Moeder chronisch ziek

Ook Sara (23) en Shira (20) hebben elkaar leren kennen via Mantelzorg Roosendaal. Hun moeders zijn chronisch ziek en hun levens staan in het teken van zorgen, er zijn voor het gezin. Sara vertelt: ,,Het leven thuis is zó veranderd. Mijn moeder is vergeetachtig. Om meer grip op het leven te krijgen, hebben we een gezinskalender met al onze afspraken erop.” Shira zegt: ,,Ik herken de verhalen van Sara. Dankzij ons contact ben ik niet langer de enige mantelzorger en dat is fijn. Met Sara kan ik het gesprek aangaan. Zij begrijpt mij.”