Jonathan (15) uit Oud Gastel is wereldkampioen freestyle voetbal: ‘Díé truc bezorgde me de winst’

Onderzoek asbest­brand Zevenber­gen uitgesteld door smeulend vuur

ZEVENBERGEN - Het forensisch onderzoek dat de politie dit weekeinde wilde doen naar de oorzaak van de brand in Zevenbergen, is uitgesteld. In de zwartgeblakerde loodsen aan de Huizersdijk was zaterdag sprake van smeulend vuur waardoor niet de technische recherche maar de brandweer opnieuw moest uitrukken.

18 december