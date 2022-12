ROOSENDAAL - De tijd van boa’s die een voorlichting geven voor een hoop scholieren in een kantine is voorbij. Jeugdboa’s Jackie en Jeroen van de gemeente Roosendaal besloten in plaats daarvan een documentaire te maken over het gevolg van alcoholgebruik onder jongeren.

Met alcoholvrije bubbels en een bak popcorn, zagen tientallen mensen deze week als eerst de documentaire in de bioscoop van Roosendaal. De documentaire van 50 minuten lang is gemaakt ter preventie, speciaal voor jongeren en hun ouders. ,,Een half jaar geleden kwamen we op het idee iets met dit onderwerp te gaan doen. In onze nachtdiensten komen we regelmatig dronken jongeren tegen. Een traditionele voorlichting geven werkt niet echt meer. Daarom wilden we hen bereiken via hun telefoon en social media,” vertelt Jackie.

Meerdere belangrijke schakels komen aan het woord in de documentaire. Zo deelt Han van Midden zijn blik op de kwestie als burgemeester, maar ook als vader. Jongeren vertellen over hun ervaringen met alcohol, en geven antwoord op stellingen. Een kroegeigenaar legt uit waarom hij last heeft van de beschonken jeugd. Maar het meest schokkende nieuws komt van een arts op spoedeisende hulp in het Bravis Ziekenhuis. Ongeveer vier à vijf jongeren ziet hij per weekend binnenkomen met een alcoholvergiftiging.

,,Daar schrok ik enorm van. Tijdens onze diensten zien we genoeg beschonken jongeren voorbij komen, maar dat er dan ook zoveel in het ziekenhuis belanden vind ik heel naar", zegt Jackie. Gaat de documentaire de jeugd ook echt iets aan het verstand peuteren? ,,Dat hoop en denk ik wel. In de documentaire zie je dat alle betrokkenen de ouders oproepen om het gesprek aan te gaan met hun kinderen. Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Ook zien jongeren bij wie zij aan kunnen kloppen voor hulp, en wat voor enorme gevolgen het alcoholgebruik kan hebben.”