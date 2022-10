Jeugdboa houdt voortaan spreekuur op Markland Oudenbosch: ‘Proactief en positief’

Handbal­club Orion wil desnoods zelf sporthal De Vijfsprong gaan exploite­ren

RUCPHEN - Om het voortbestaan te waarborgen is handbalvereniging Orion uit Rucphen bereid sporthal De Vijfsprong volgend jaar over te nemen. Het bestuur heeft dat de gemeente Rucphen laten weten. De club zwerft momenteel, omdat de sporthal in gebruik is als crisisnoodopvang.

8 oktober