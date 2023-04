Jeugd rent voor het eerst gratis in Kidsrun Roosendaal

Franciscus­dag waardig opvolger van ziekentri­duüm in Roosendaal

ROOSENDAAL - Dat de H. Franciscus van Assisi zich gedurende zijn leven bekommerde om het welzijn van dieren is algemeen bekend. Niet voor niets is Werelddierendag op zijn feestdag, 4 oktober. Maar Franciscus had volgens de katholieke kerk ook oog voor de zieken en de melaatsen.