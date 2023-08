Jean-Paul Nuijten zoekt én haalt de spelers die RBC naar de top van het amateurvoetbal moeten brengen

‘Viezeriken met zand en water doen ze het liefst’

ROOSENDAAL - Fietje Mendes de Leon en Diana van der Groef van kinderopvang Blitz4Kidz uit Rucphen kijken tevreden uit over speeltuin Vrouwenhof in Roosendaal. Ze hebben goed zicht op hun veertien kinderen die zich uitstekend vermaken in en rond de waterbaan van de speeltuin.