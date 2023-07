Jan Mollen na ‘vijf fantastische maanden’ weg als wethouder, Patrick Schouw neemt zijn plek in

Wat zijn de effecten van de nieuwe Albert Heijn en Aldi langs de A58?

ZEGGE - Een Albert Heijn en Aldi erbij in Zegge en juist supers weg in Roosendaal en Sint Willebrord. Boodschappen doen verandert nogal in de regio Roosendaal de komende maanden. Waar kun je straks nog terecht?