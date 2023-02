Jacques Herb viert carnaval in Roosendaal: ‘Manuela is beroemder dan de zanger’

Scouting Wouw stopt na 77 jaar vanwege te weinig vrijwilli­gers: ‘We hebben jarenlang gezocht’

WOUW - De scouting in Wouw stopt per 1 april. Door het gebrek aan vrijwilligers is het niet meer mogelijk om te kunnen voortbestaan. ,,Dat doet erg zeer”, aldus secretaris Marc Lauwerijssen.