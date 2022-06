Isabel woont al vijftig jaar in dezelfde woning: ‘Een museum van herinneringen’

Nieuwe college Halderber­ge wil ambities van afgelopen jaren afmaken

OUDENBOSCH - Geen rigoureuze nieuwe plannen in Halderberge, maar vooral afmaken wat vier jaar geleden is gestart. Zoals het Religieus Erfgoed in Oudenbosch, de nieuwe dorpshuizen in drie kernen en de vernieuwbouw van het Markland College.

25 juni