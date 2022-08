Inhaalactie laadpalen zet door in Roosendaal: 35 openbare stekkerplekken erbij in 2023

Na jaren klagen wordt de verwaar­loos­de berm bij Kees eindelijk opgeknapt: ‘Is dit een schuldbe­ken­te­nis?’

ROOSENDAAL - Toeval of niet? Al jaren klaagt Kees Wijckelsma over het slecht onderhouden stukje openbaar groen rond zijn woning. Deze week eiste hij inzage in de planning van dat onderhoud en lichtte bij BN DeStem in. Vrijdag is de gemeente Roosendaal prompt gaan maaien.

21 augustus