In Roosendaal wordt na een heerlijke wielerwinter hardop gedroomd van een profcarrière

Voor Jasper Haest eindigde het vorige wielerseizoen in de Ronde van Slowakije als een sprookje. Geen wonder dat de 23-jarige Roosendaler staat te popelen om vandaag het nieuwe jaar af te trappen in de Ster van Zwolle. ,,Het is nog niet te laat om prof te worden.”

,,Natuurlijk heb ik een heerlijke winter gekend”, zegt Jasper Haest als hij thuis in Roosendaal vertelt klaar te zijn voor het komende wielerseizoen. ,,Een etappe winnen in de Ronde van Slowakije en ook nog eens de puntentrui te pakken, een afsluiting kon ik niet krijgen voor een goed jaar”, zo kijkt hij gelijktijdig met trots terug op het afgelopen seizoen.

De bijna 24-jarige relatieve laatbloeier nam het in Slowakije met zijn ploeg VolkerWessels op tegen topteams als Jumbo- Visma en Quick Step. ,,Iedere dag gingen we gewoon de aanval.” Zoveel vertrouwen had de Nederlandse continentale formatie wel getankt in een jaar waar de zeges aaneen werden geregen. ,,Hard rijden kunnen we bij VolkerWessels allemaal”, glundert Haest.

Hard op kop rijden

Hij dus ook. ,,Ik kan lang hard op kop rijden. Ik kom redelijk goed omhoog en ik herstel snel. Wat een voordeel is in de etappekoersen”, zo stelt de bij Willebrord Wil Vooruit opgeleide West-Brabander zichzelf voor als renner.

In zijn eerst jaar bij VolkerWessels was het voor Haest vooral werken geblazen voor afmakers als Coen Vermeltfoort, Maikel Zijlaard en Roel Van Sintmaartensdijk. ,,Man, als je ziet hoe wij vorig jaar als ploeg hebben gereden. We deden overal mee voor de overwinning.”

De nieuwkomer voelde zich als een vis in het water bij de formatie van teambaas Allard Engels. ,,Ik reed goed. Alleen valt dat niet zo op voor de buitenwereld. Op zich geen punt. Wij rijden als ploeg. Maar toch was het in Slowakije voor mezelf wel lekker dat een zege de bevestiging is voor het gevoel dat je hebt. En ook een beetje om de wereld te laten zien wat ik kan.”

Een gegunde zege

Over de zege in Kosice betrekt Haest nadrukkelijk zijn ploegmakkers. Dat kan ook niet anders. Na een succesvolle aanval kwam hij hand in hand over de streep met ploeggenoot Peter Schulting. ,,Mooi dat Peter me de overwinning gunde. Het voelde als de beloning die ik verdiende voor alles wat ik een jaar lang heb gedaan voor de ploeg.”

Als Haest vandaag in Zwolle van start gaat voor de traditionele seizoensopener, weet hij al wat hem te doen staat. ,,Hard rijden.” Hij is er klaar voor. ,,Met name Slowakije is de afgelopen winter een enorme motivatie geweest om weer vol voor te gaan.” Waar hij ondertussen van droomt laat zich raden: ,,Doorstromen naar de profs. Dit voorjaar word ik 24. Ik zie het als een mooie leeftijd om die stap te maken.”

Volledig scherm Jasper Haest wint de slotrit in Kosice. Ploeggenoot Peter Schulting juicht. © photo: Cor Vos