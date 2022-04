In Halderberge is iedere gedecoreerde met draagmedaille of -speld welkom voor de Oranjeborrel

OUDENBOSCH - Mogen alleen de kersverse gedecoreerden op Koningsdag hun lintje mét medaille dragen of geldt dat voor iedereen, die ooit koninklijk is onderscheiden? De vraag zaait verwarring in de buurgemeenten Etten-Leur en Halderberge.

Alle inwoners die ooit een lintje opgespeld kregen, worden sinds jaar en dag op de gemeentehuizen van beide gemeenten uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst op Koningsdag. De burgemeester ontvangt hen hartelijk, de nieuwe lintjesdragers worden voorgesteld aan de ‘ouden’ en iedereen brengt met een Oranjebittertje een toost uit op de jarige koning.

In Etten-Leur stuurde burgemeester Miranda de Vries dit weekend een nieuwe brief naar alle gedecoreerden. De eerste was iets te star opgesteld: alleen de ‘verse’ gedecoreerden mochten hun lintje - dus inclusief medaille - dragen, de anderen mogen hun onderscheiding laten blijken met de draagspeld, die op een revers geprikt kan worden. Vanwege de onduidelijkheid stond in de tweede convocatie dat de burgemeester het aan de Etten-Leurse gedecoreerden zelf overlaat.

Geen controle

Collega Bernd Roks van Halderberge draait de zaak om. Om geen onderscheid te maken tussen eerdere en nieuwe gedecoreerden vraagt hij in de uitnodiging of iedereen de draagmedaille op wil spelden in plaats van de draagspeld. ,,Temeer daar het ook voor de gedecoreerden uit 2020 en 2021 de eerste keer is dat ze te gast zijn’’, zegt Kabinetsadviseur Petra Laros. ,,De burgemeester stelt woensdagmorgen na de aubade niet alleen de nieuw-gedecoreerden voor, hij noemt ook degenen die de voorbije jaren Koninklijk onderscheiden zijn.’’

Quote Laten we daar niet verkrampt over doen. Het wordt een feestelij­ke aangelegen­heid Petra Laros, Kabinetsadviseur

Op het gemeentehuis in Oudenbosch geldt woensdagmorgen geen dresscode, noch controle op het juist dragen van het lintje. Laros: ,,Laten we daar niet verkrampt over doen. Het wordt een feestelijke aangelegenheid. We hebben al veel toezeggingen gehad van mensen, die naar dit gezellig samenzijn uitkijken.’’