‘Ik dacht eerst dat het om vuurwerk ging, tot ik iemand hoorde roepen: Ik ben beschoten’

Geen treurige muziek tijdens hommagecon­cert voor overleden cafébaas Wim Verhoeven

NISPEN - Het Nieuwjaarsconcert dat harmonie Sint Caecilia zaterdagavond bracht in de bomvolle dorpskerk Maria Hemelvaart werd opgedragen aan Wim Verhoeven. Deze in het dorp geliefde uitbater van café en zaal Verhoeven is aan het begin van de eerste corona lockdown tijdens zijn vakantie overleden.

15 januari