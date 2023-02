Iedereen mocht kastelein Wim Verhoeven van De Gouden Leeuw (1945-2020): ‘Hij stond open in het leven’

Buket en Ziya volgen ramp op tv: ‘Ik zie steeds haar ogen, haar smeekbede: vergeet mij niet, alsje­blieft’

ROOSENDAAL - De verbijstering blijft. Buket Seven en haar man Ziya Yeral volgen met hun kinderen de Turkse berichtgeving over de aardbevingen via Halk TV, een neutrale zender. ,,Waar is de hulp voor ónze mensen?”

7 februari