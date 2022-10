Huiskamer in den Bocht in Hoeven gaat weer open: ‘We willen dat iedereen zich hier thuis voelt’

Herenor­kest IQ Aar­moei-nie­ke viert jubileum in De Kring: al vijftig jaar meer scherts dan scherzo

ROOSENDAAL - Chic met een knipoog, oftewel humor in jacquet, bolhoed en sjaal. IQ Aarmoei-nieke is al een halve eeuw op geheel eigen wijze de Roosendaalse tegenhanger van onderbroekenlol. Dat jubileum wordt zondag gevierd met een show in De Kring, ‘IQ Aarmoei-nieke, door de jaren heen’.

