Horeca in de pastorie, starters achter de kerk: plan voor Hoeven moet leven in de brouwerij brengen

HOEVEN - Over een jaar of drie kun je waarschijnlijk neerploffen op een terras naast de Sint Jan in Hoeven. Dan is het dorpshuis in het kerkgebouw open, zijn er 32 nieuwe woningen gebouwd en oogt het plein voor de kerk groen en fris.