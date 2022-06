Hooischuur van manege in Wouwse Plantage verwoest door grote brand, asbest aangetroffen op terrein

WOUWSE PLANTAGE - In een open hooischuur van een manege aan de Heistraat in Wouwse Plantage heeft een brand gewoed. Het vuur ontstond donderdagochtend rond 11.30 uur uit. Volgens de brandweer is het vuur onder controle, maar kan het nablussen nog uren duren.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat er geen paarden in de hooischuur stonden. Wel meldt de brandweer dat dertig paarden die in de stal en het weiland naast de schuur stonden, moesten worden geëvacueerd. Zo werd onder meer gevreesd dat het vuur naar de naastgelegen stal over zou slaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De dieren zijn door brandweerlieden naar een stuk land aan de overkant van de straat gebracht.

Voor zover bekend zijn bij de brand geen gewonden gevallen. De brandweer is met veel voertuigen en materieel naar de Heistraat gereden, schrijft de Veiligheidsregio in een bericht. Dat moest onder meer omdat de manege in een buitengebied ligt, waar weinig bluswater kan worden opgepompt. Daarom moesten twee watertransportwagens naar de plaats van de brand komen. Uiteindelijk werd in de Heistraat een reservoir gevonden. Het gebrek aan waterbronnen is normaal in een buitengebied en komt niet door droogte, laat de brandweer weten.

Hooibalen uit elkaar trekken

Met een kraan gaat de brandweer de hooibalen die in de getroffen schuur staan uit elkaar trekken. Zo kan ook de binnenkant van de balen na worden geblust, om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brandweer verwacht dat het nog uren kan duren voor alle balen nageblust zijn, waarna het sein brand meester kan worden gegeven.

Op het terrein staan meerdere aan elkaar geschakelde loodsen. Bij de brand ontstond zeer veel rookontwikkeling ontstaan. De Veiligheidsregio waarschuwde dan ook: ‘Heb je overlast van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatiesystemen uit.’

Asbest

Bij de brand is asbest aangetroffen. De brandweer vond de stof op het manegeterrein, dat waarschijnlijk uit de dakpannen van de loods afkomstig is. Volgens de woordvoerder gaat een gespecialiseerd bedrijf de asbest opruimen op het moment dat de brandweer klaar is met blussen. Alle asbestdelen zijn op het terrein zelf terechtgekomen, waardoor er volgens de woordvoerder geen gevaar is voor omwonenden. De politie laat door de vondst van de asbest niemand het erf op komen.

Mensen werden door de Veiligheidsregio opgeroepen niet bij het vuur te komen kijken, om hulpverleners de ruimte te geven. De brandende manege ligt aan een doodlopende weg.

