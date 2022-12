Hoevense sporthal De Parrestee in beroerde staat: ‘Wij maken ons op veel vlakken zorgen’

HOEVEN – Basisschool Uniek en verenigingen maken zich zorgen over de veiligheid en hygiëne in sporthal De Parrestee in Hoeven. Veel materiaal kan niet meer gebruiken omdat dit is afgekeurd. ,,Dit is niet hoe we ons gymonderwijs willen geven.” In Oudenbosch blijkt het ook te spelen.