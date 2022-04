Hoevense biljartclubs elders onderbrengen wordt nog hele uitdaging

,,In samenspraak met de architect van het nieuwe dorpshuis in de kerk kijken we inmiddels naar mogelijkheden. Maar dat niet alle biljarters één op één over kunnen, is zeker. Probleem is wel dat de horecazaak op 1 oktober sluit en er dan een gat van een jaar valt tot aan het nieuwe dorpshuis.’’

Sjoerd van Vlimmeren speelt bij HGL in café De Troubadour naast 't Tapperijke. Hij is tevens penningmeester van de Hoevense biljartfederatie, waarvan veel verenigingen bij het straks te sluiten Tapperijke spelen. ,,Wij gunnen het kasteleinspaar van harte dat ze stoppen na al het harde werk in het café en alles wat ze voor de clubs gedaan hebben. Alleen dit gaat een grote impact voor ons hebben.’’

In de Hoevense biljartfederatie spelen in totaal acht teams in competitieverband. Nog los van de vele losse biljarters. Voor alle competitieteams moeten we nu zalen gaan zoeken, waar voldoende ruimte is voor één en liefst meerdere wedstrijdbiljarts. Het wordt nog een hele uitdaging.’’

Van Vlimmeren zegt op korte termijn de koppen bij elkaar te steken om te zien waar ze verder kunnen. Daar werkt ook Kees Broos van 't Tapperijke - zelf ook biljarter aan mee. ,,Ik ben meer organisator en verenigingsmens dan kastelein. Er is mij alles aan gelegen om het verenigingsleven in Hoeven op peil te houden.’’

De VVD belegt op maandag 25 april een ‘Hoevens VVD-café’ in de bibliotheek bij 't Kompas van Hoeven. Op de agenda staan hoe gedacht wordt over de lokale horeca, waar de clubs heen kunnen en wat de gemeenteraad hierin kan betekenen. Aanvang 20.00 uur.