Hoe Oekraïense kinderen les krijgen in Roosendaal: ‘Nederlands en rekenen, de rest heeft geen prioriteit’

Theresia­hof­je helpt GGZ WNB cliënten op weg naar zelfstan­dig­heid: ‘We geven ze een duwtje in de rug’

ROOSENDAAL - In het Theresiahofje in de Theresiastraat in Roosendaal wonen cliënten zelfstandig, maar krijgen ze wel de zorg die nodig is. ‘Zorg met de handen op de rug’ omschrijft teamleider Annamarie Suijkerbuijk van GGZ WNB het heel treffend.

10 juni