Het zusterklooster wordt klaargemaakt voor de opvang van vluchtelingen: ‘Hartverwarmend’

Jeugdhulp­sec­tor staakt: nieuwe bezuinigin­gen ‘onbestaan­baar en onverstan­dig’

ROOSENDAAL/DEN HAAG - De door het kabinet aangekondigde bezuiniging op jeugdhulp van een half miljard vanaf 2025 is ‘onbestaanbaar en onverstandig’ volgens Rinda den Besten, bestuurder van Jeugdbescherming Brabant (JBB). Daarom stapte ze dinsdag samen met zo'n tweehonderd Brabantse collega's in de bus om actie te gaan voeren op het Malieveld in Den Haag, samen met duizenden andere jeugdhulpmedewerkers uit het hele land.

16:09