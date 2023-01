Het ‘Rondje Roosendaal’ had in 1972 nog héle andere rondingen

Bij Enjooi in Roosendaal hebben ze nog Leonidas-bon­bons, en dat blijft zo

ROOSENDAAL - Wereldberoemd zijn de Belgische pralines van Leonidas. Als het aan Annette Schilder (52) en Marc Heijboer (54) van de Roosendaalse winkel Enjooi ligt blijft, dat zo. ,,Klanten vragen de hele week of we de bonbons wel blijven verkopen. Het antwoord is ja.’’

11:20