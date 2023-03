Het OM weet het ook zonder het lichaam van Jelle zeker: Eduard F. heeft hem vermoord

vrouwenvoetbal Vijftienja­ri­ge El Jattari scoort bij basisde­buut voor winnend BSC

De Rotterdamse vrouwen van RSV Antibarbari keerden met lege handen terug uit Roosendaal. Het gevecht in de staart van de zondag eerste klasse C werd met 3-2 in het voordeel van BSC beslist. ,,We hebben vandaag goede zaken gedaan en de manier waarop stelt me heel tevreden", glunderde BSC-trainer Mark van Gils.