Het NK Schapendrijven blijkt een sport voor bikkels: ‘Het is hard werken tijdens alle weersomstandigheden’

Mark Rutte bezoekt in Hoeven grootste VVD-afdeling van Nederland

HOEVEN - Tot dusverre bemoeide Mark Rutte zich nog niet al te zeer met de VVD-campagne voor de Provinciale Staten. Vanaf komende zondag wel, dan is hij eerst in Hoeven waar hij met inwoners in gesprek gaat en de grootste VVD-afdeling van Nederland begroet.