Het kaasplankje bij sterrenrestaurants komt uit Oud Gastel, ook de camembert van twee koeien

OUD GASTEL - Wie bij sterrenrestaurants zoals De Librije in Zwolle of Tribeca in Heeze een kaasplankje besteld, loopt kans kaas te eten die is gerijpt op industrieterrein Korenweide in Oud Gastel. Het Kaasatelier is genomineerd voor de startersprijs van de Business Awards Halderberge.

Joost van Nijnatten en Lotte Franken runnen het Kaasatelier. Zo'n driehonderd verschillende soorten kaas uit bijvoorbeeld Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Nederland worden in Oud Gastel met veel zorg bewaard en gerijpt. Van daar worden ze geleverd aan verschillende restaurants in Nederland.