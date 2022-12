‘Het is hier levensgevaarlijk’: veel frustratie over verkeersveiligheid op Pastoor van Breugelstraat

Herman (74) is na maanden verlost van het autowrak voor zijn deur: ‘Gek dat ik niks van de gemeente hoor’

ROOSENDAAL - Het autowrak dat meer dan een half jaar voor de deur van Herman van Dijk in Roosendaal stond, is plots weggehaald. Maandenlang blokkeerde het wrak in de Hulsdonksestraat het uitzicht van hem en zijn vrouw. Op de gemeente of handhaving hoefde Van Dijk naar eigen zeggen niet te rekenen. Totdat hij vrijdagochtend wakker werd van een geluid voor zijn deur.

