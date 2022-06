Herstel aan zwaar beschadigd dak Sint Josephkerk kan snel beginnen: ‘Eindelijk schot in de zaak’

Weer diefstal bij Kasteel van Wouw

ROOSENDAAL - Opnieuw hebben onverlaten de stichting Kasteel van Wouw ernstig gedupeerd. In de nacht van donderdag op vrijdag is andermaal ingebroken in de bouwkeet die voor de restauratiewerkzaamheden bij het kasteelveld aan de Waterstraat staat.

27 mei