Henk (95) is de oudste componist van Nederland: ‘Beter wordt het niet meer, maar ik blijf proberen’

Straatroof mislukt in Roosendaal, slachtof­fer krijgt vluchtende dief zelf te pakken

ROOSENDAAL - Een 26-jarige man uit Roermond is vrijdag aangehouden voor een poging tot straatroof op de Oliemolen in Roosendaal. De beroving mislukte, omdat het slachtoffer in de achtervolging ging.