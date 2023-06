Heldere tot licht bewolkte middag in Roosendaal

Roosendaal­se klusbus helpt bij energiebe­spa­ring: ‘Je moet gewoon de tocht in huis oplossen voor bewoners’

ROOSENDAAL - Ook mensen met een laag inkomen hebben de energierekening in het voorbije jaar zien exploderen. De gemeente Roosendaal doet daar wat aan en is best tevreden met de resultaten van de strijd tegen energiearmoede.