Heldere dag in Roosendaal

‘Zo slordig: Haring­vliet­brug dicht, én spoor afgesloten. Kan dat niet anders?’

BERGEN OP ZOOM - ‘Wie bedenkt dit?’ De Bergse student Vic en honderden medereizigers vinden het onbegrijpelijk. De Haringvlietbrug is afgesloten, maar ook de spoorverbinding die vanuit Vlissingen via Bergen op Zoom en Roosendaal richting Rotterdam een alternatief had kunnen zijn.