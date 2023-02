Handhaving op sluiproute Bosschenhoofd: boa’s slingeren tien truckchauffeurs op de bon

De kurk is van de fles in Mangel­peejenlaand

MANGELPEEJENLAAND/MOERSTRATEN - De jeugd heeft de toekomst. Nee, dat was niet het motto van dit jaar in Mangelpeejenland. Maar het had zomaar gekund. De optocht in Moerstraten werd zaterdagmiddag gedomineerd door jeugd, heel veel jeugd.