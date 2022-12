Halderberge wil meer toeristen trekken, en de zoeaaf moet daar een handje bij helpen

Vier mannen opgepakt bij drugsactie in Roosendaal: drugs gevonden in woning boven winkel

ROOSENDAAL - Vier mannen zijn vrijdagmiddag opgepakt in de buurt van het Heilig Hartplein in Roosendaal. In een woning boven een paar winkels aan het plein vonden agenten drugs. De woning is vrijdagavond uitgebreid doorzocht, meldt de politie.

25 november