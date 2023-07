Halderberge wil het dak repareren nu de zon schijnt: 'Moeten we de hand vast op de knip houden?’

Buitenkijken bij... Hele wereld komt bij elkaar in Kruisland: ‘Die speren heeft mijn vader gescoord in de bush, geruild tegen een jerrycan’

KRUISLAND - Waarom op reis gaan als je thuis ook een vakantiegevoel kunt hebben. Deze zomer gaan we op bezoek bij mensen met de meest bijzondere tuinen in West-Brabant. Deze week: Een reis rond de wereld in Kruisland.