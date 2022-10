Halderberge maakt prioriteit van nieuwbouw rondom ’t Tapperijke in Hoeven

Verpaupering

Arbeidsmigranten

Het college hoopt in de tussentijd het leefklimaat in de straat te verbeteren door hard op te treden tegen overlast van arbeidsmigranten. Want voor de pandeigenaren op de St. Janstraat is de huisvesting van arbeidsmigranten een gemakkelijke inkomstenbron, waardoor ze geen drijfveer hebben om met nieuwbouw aan de slag te gaan. Burgemeester Bernd Roks: ,,Niets doen is nu gemakkelijk, want daarmee verdienen pandeigenaren geld. Maar wij houden niet van mensen die niets doen, we houden van ondernemen.”