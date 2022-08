Grote brand in stal met hooi in Sprundel

Afsluiting duo-expositie ‘Over Water, Over Land’ in Roosendaal

ROOSENDAAL - De tentoonstelling ‘Over Water, Over Land’ in het Tongerlohuys in Roosendaal en het Karrenmuseum in Essen (B) wordt vrijdag 26 augustus feestelijk afgesloten met een lezing in de bibliotheek aan de Markt, aanvang 20.00 uur.

23 augustus