Groenhuysen wil maatwerk bieden aan deelnemers dagbesteding Rucphen

Krimp

Welke uren waar wegvallen, is niet helemaal duidelijk. De krimp zit in de steunpunten De Rozemarijn in Sint Willebrord, de St. Janshof in Sprundel, de Schuitvaart in Rucphen en de St. Antoniushof in Schijf. In Zegge blijft De Mariavaart wel op de reguliere uren geopend. Groenhuysen zegt gekeken te hebben naar de verdeling over de dorpen en bezoekersaantallen per locatie.