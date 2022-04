Gloednieuwe banen voor Nispense tennisclub: ‘Het was stoppen of doorpakken’

Dat klinkt drastisch, maar zo lagen de zaken er toch echt voor, zegt voorzitter Rogier Verhoeven. ,,Op deze manier konden we echt niet meer verder, maar het is nogal een investering. Die moet breed gedragen worden”, legt hij uit. ,,We hebben de leden de keuze voorgelegd: gaan we vernieuwen, of heffen we de club op en verdelen we de clubkas onder de leden?”

Tot vreugde van Verhoeven kozen de leden vorig jaar zomer unaniem voor optie één. In de clubkas zat nog genoeg om de drie gravelbanen te vervangen door hagelnieuwe all-weatherbanen: een soort kunstgravel, dat zoals de naam al impliceert onder alle weersomstandigheden te bespelen is.

Dit in tegenstelling tot authentiek gravel, een mix van gruis van onder meer terracotta en bakstenen, dat bij regen niet te gebruiken is. Voor het eerst kan er in Nispen dus ook 's winters worden getennist.

‘Luxe voor een dorpsclub’

Behalve de drie nieuwe all-weatherbanen heeft Set '77 nog een grasbaan, op de plek van de oude betonbaan die er al sinds de oprichting in 1977 lag. Een behoorlijke luxe voor een dorpsclub, vindt Verhoeven.

Quote We hebben besloten echt door te pakken Rogier Verhoeven, voorzitter NTV Set '77

En belangrijker: met vier moderne banen kan het 55-jarige Set weer naar de toekomst kijken, zegt hij. ,,We hebben besloten echt door te pakken. Op 18 februari stemden de leden, opnieuw unaniem, definitief in met de aanleg. En die begon twee weken later al.”

Feestavond

In krap anderhalve maand tijd was de klus, die in totaal ruim een ton kostte, geklaard. Sinds donderdagmiddag zijn de nieuwe banen speelklaar. En dat wil de club zaterdagavond vieren met iedereen die zin heeft om langs te komen.

Om 20.00 uur opent erelid Lisa Verhoeven de banen samen met Marcel Hellemons, broer van de vorig jaar overleden Leo Hellemons; oprichter van de club en het enige andere erelid van NTV Set ‘77. Daarna gaat de tap open en is er een dj. ,,Het wordt een gezellige feestavond voor iedereen die het mee wil maken, om te proosten op de nieuwe banen en de toekomst van de club.”